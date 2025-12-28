Трамп и Зеленский после встречи созвонятся с лидерами Европы

Трамп и Зеленский после встречи созвонятся с лидерами Европы1
- 28.12.2025, 18:50
Переговоры президентов США и Украины пройдут сегодня.
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут телефонный разговор с европейскими лидерами. Об этом сообщил представитель офиса украинского президента Сергей Никифоров, передает РБК-Украина.
По его словам, разговор начнется примерно в 22:00 по Минску. Он состоится уже после того, как Зеленский и Трамп проведут двухсторонние переговоры — встреча начнется часом раньше. После нее политики должны выступить с совместными заявлениями.
Кто именно из европейских лидеров присоединится к телефонному разговору, еще согласовывается, добавил Никифоров.