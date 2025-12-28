закрыть
28 декабря 2025, воскресенье, 19:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп и Зеленский после встречи созвонятся с лидерами Европы

1
  • 28.12.2025, 18:50
Трамп и Зеленский после встречи созвонятся с лидерами Европы

Переговоры президентов США и Украины пройдут сегодня.

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут телефонный разговор с европейскими лидерами. Об этом сообщил представитель офиса украинского президента Сергей Никифоров, передает РБК-Украина.

По его словам, разговор начнется примерно в 22:00 по Минску. Он состоится уже после того, как Зеленский и Трамп проведут двухсторонние переговоры — встреча начнется часом раньше. После нее политики должны выступить с совместными заявлениями.

Кто именно из европейских лидеров присоединится к телефонному разговору, еще согласовывается, добавил Никифоров.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин