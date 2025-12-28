Трамп увидел превращение США в ООН 2 28.12.2025, 18:58

Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Президент США раскритиковал ООН за бездействие в разрешении конфликтов.

США при администрации Дональда Трампа играют активную роль в урегулировании конфликтов, чем должна заниматься и Организация Объединенных Наций (ООН), заявил сам Трамп в своей соцсети Truth Social.

В посте он объявил о прекращении боев между Таиландом и Камбоджей. Накануне стороны подписали соответствующее соглашение. В декабре столкновения на границе двух стран возобновились после подписания договоренности о прекращении огня этим летом и мирного соглашения при посредничестве США, Китая и Малайзии в октябре.

По мнению Трампа, достижение договоренности о прекращении огня между Бангкоком и Пномпенем произошло «быстро и решительно, как и должно быть в подобных ситуациях».

«Со всеми войнами и конфликтами, которые я уладил и прекратил за последние одиннадцать месяцев, восемь, возможно, Соединенные Штаты стали настоящей Организацией Объединенных Наций, которая оказала очень мало помощи ни в одном из них, включая катастрофу, которая в настоящее время происходит между Россией и Украиной. Организация Объединенных Наций должна начать проявлять активность и принимать участие в обеспечении мира во всем мире!» — написал Трамп.

Трамп неоднократно критиковал ООН за бездействие в разрешении конфликтов. «Похоже, они только и делают, что пишут письма с очень резкими формулировками, а потом никак их не реализуют. Это все пустые слова, а пустые слова не решают проблем», — сказал он, выступая на Генассамблее ООН в сентябре.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com