Вице-президент немецкого Бундестага призвал передать Украине ракеты Taurus
- 28.12.2025, 19:35
Канцлеру Германии напомнили о его заявлениях, когда он был в оппозиции.
Вице-президент немецкого Бундестага Омид Нурипур, представляющий партию «Зеленых», призвал передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.
Его заявление приводит n-tv.
«Хорошо, что канцлер Мерц претендует на лидерскую роль для Германии. Мерц должен теперь придерживаться того, что он справедливо требовал, будучи в оппозиции, и открыть путь для поставок Taurus», – сказал Нурипур.
Он подчеркнул, что отказ в поставках крылатых ракет Украине будет стоить человеческих жизней.
«Недостаточно просто поддерживать украинского президента в телефонных разговорах. ЕС должен усилить давление на Путина. Путин – единственный, кто может немедленно положить конец этой ужасной войне. Без давления он не сдвинется с места», – добавил Нурипур.