Вице-президент немецкого Бундестага призвал передать Украине ракеты Taurus

28.12.2025, 19:35

Омид Нурипур

Канцлеру Германии напомнили о его заявлениях, когда он был в оппозиции.

Вице-президент немецкого Бундестага Омид Нурипур, представляющий партию «Зеленых», призвал передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Его заявление приводит n-tv.

«Хорошо, что канцлер Мерц претендует на лидерскую роль для Германии. Мерц должен теперь придерживаться того, что он справедливо требовал, будучи в оппозиции, и открыть путь для поставок Taurus», – сказал Нурипур.

Он подчеркнул, что отказ в поставках крылатых ракет Украине будет стоить человеческих жизней.

«Недостаточно просто поддерживать украинского президента в телефонных разговорах. ЕС должен усилить давление на Путина. Путин – единственный, кто может немедленно положить конец этой ужасной войне. Без давления он не сдвинется с места», – добавил Нурипур.

