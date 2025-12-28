закрыть
28 декабря 2025, воскресенье, 20:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вице-президент немецкого Бундестага призвал передать Украине ракеты Taurus

1
  • 28.12.2025, 19:35
Вице-президент немецкого Бундестага призвал передать Украине ракеты Taurus
Омид Нурипур

Канцлеру Германии напомнили о его заявлениях, когда он был в оппозиции.

Вице-президент немецкого Бундестага Омид Нурипур, представляющий партию «Зеленых», призвал передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Его заявление приводит n-tv.

«Хорошо, что канцлер Мерц претендует на лидерскую роль для Германии. Мерц должен теперь придерживаться того, что он справедливо требовал, будучи в оппозиции, и открыть путь для поставок Taurus», – сказал Нурипур.

Он подчеркнул, что отказ в поставках крылатых ракет Украине будет стоить человеческих жизней.

«Недостаточно просто поддерживать украинского президента в телефонных разговорах. ЕС должен усилить давление на Путина. Путин – единственный, кто может немедленно положить конец этой ужасной войне. Без давления он не сдвинется с места», – добавил Нурипур.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин