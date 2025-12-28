закрыть
28 декабря 2025, воскресенье
ЕРИП вводит изменения

  • 28.12.2025, 19:51
  • 1,528
ЕРИП вводит изменения

С 1 января.

ЕРИП с 1 января 2026 года введет несколько новшеств. Одно из них касается возврата денежных средств. Об этом сообщается на сайте организации.

«Правила ЕРИП дополнены новым процессом on-line возвратов», — уточняют в организации.

On-line возврат позволяет вернуть средства как на счет, с которого был совершен платеж, так и на другой, который укажет плательщик.

При этом возвраты денег не распространяются на платежи в бюджет — для них действует отдельный порядок.

В ЕРИП отмечают, что также обновят некоторые другие правила:

уточняют порядок размещения логотипов производителей услуг, чтобы снизить риск ошибочных платежей;

пересматривают права и обязанности участников системы при изменении порядка совершения платежей;

уточняют меры ответственности участников за нарушение правил и порядок расчета дней просрочки.

Ранее ошибочные или отмененные платежи возвращали не напрямую человеку, а через поставщика услуг или банк. Это занимало дополнительное время, причем порой нужно было предоставлять дополнительные документы или подтверждения, чтобы деньги пришли обратно.

