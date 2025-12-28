«Беларусбанк» вводит валютное новшество 28.12.2025, 20:06

Уже с 30 декабря.

«Беларусбанк» объявил, что с 30 декабря его клиентам станет доступна новая услуга — покупка и продажа валюты в интернет-банкинге. Как уточняет финучреждение, для этого не нужно будет посещать его отделения, передает «Зеркало».

В «Беларусбанке» рассказали подробности по новой услуге:

«Обмен осуществляется между виртуальными текущими счетами. Доступны операции с белорусскими рублями, долларами, евро, российскими рублями и китайскими юанями», — уточняет финучреждение.

Но есть лимиты по суммам по такому обмену — 1000 долларов или евро, 100 000 российских рублей или 10 000 китайских юаней. Ограничение действует на одну операцию. При этом лимит по количеству таких сделок в сутки не предусмотрен.

«Откройте виртуальный счет в нужной валюте прямо в приложении. Пополните его с платежной карточки или в кассе банка, — уточняет «Беларусбанк». — В разделе обмена выберите счета, ознакомьтесь с актуальным курсом и подтвердите операцию.

Получить средства можно мгновенно: просто переведите их на свою карту или снимите наличные в отделении банка».

