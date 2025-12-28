Зеленский провел разговор со Стармером перед встречей с Трампом

Зеленский провел разговор со Стармером перед встречей с Трампом3
- 28.12.2025, 20:17
Встреча президентов Украины и США состоится сегодня.
В воскресенье, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Киром Стармером перед своей встречей с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом украинский лидер сообщил в соцсети Х.
«Обсудили подготовку к встрече с президентом Трампом, а также все наши контакты с европейскими партнерами», - рассказал Зеленский.
Кроме этого, глава государства проинформировал британского премьера о ситуации на фронте и последствиях российских ударов.