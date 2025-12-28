закрыть
Зеленский провел разговор со Стармером перед встречей с Трампом

  • 28.12.2025, 20:17
Зеленский провел разговор со Стармером перед встречей с Трампом
Владимир Зеленский и Кир Стармер
Архивное фото

Встреча президентов Украины и США состоится сегодня.

В воскресенье, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Киром Стармером перед своей встречей с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом украинский лидер сообщил в соцсети Х.

«Обсудили подготовку к встрече с президентом Трампом, а также все наши контакты с европейскими партнерами», - рассказал Зеленский.

Кроме этого, глава государства проинформировал британского премьера о ситуации на фронте и последствиях российских ударов.

Ирина Халип
