Назван простой способ защитить легкие от загрязненного воздуха 28.12.2025, 20:20

Поможет витамин C.

Высокие дозы витамина C способны частично защищать легкие от повреждений, вызываемых мелкими частицами загрязненного воздуха PM2.5. К такому выводу пришли ученые из Технологического университета Сиднея. Работа опубликована в журнале Environment International.

PM2.5 — это микроскопические частицы размером менее 2,5 микрометра, которые образуются при автомобильных выбросах, лесных пожарах и пыльных бурях. Они способны проникать глубоко в дыхательные пути и связаны с развитием астмы, хронических заболеваний лёгких и рака.

В ходе работы исследователи провели серию экспериментов на самцах мышей и на культурах клеток человеческой легочной ткани. Часть образцов подвергали воздействию PM2.5, а затем оценивали, как витамин C влияет на степень клеточного повреждения. Оказалось, что добавка снижала воспаление, защищала митохондрии — «энергетические станции» клеток — и уменьшала окислительный стресс, вызванный агрессивными молекулами.

«Антиоксидантная добавка витамина C оказалась эффективной в смягчении негативных эффектов даже низких уровней PM2.5, что может быть полезно для людей из групп повышенного риска», — отметили авторы статьи.

По словам молекулярного биолога Брайана Оливер, результаты выглядят многообещающе, но требуют осторожной интерпретации.

«Исследование показывает, что прием максимально допустимой дозы витамина C может помочь, однако перед этим важно проконсультироваться с врачом, чтобы избежать передозировки или нежелательных эффектов других компонентов добавок», — отметил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com