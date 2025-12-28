Секс-символ, зоозащитница и сторонница правых: какой была Брижит Бардо 1 28.12.2025, 20:42

Легендарная французская актриса скончалась сегодня в возрасте 91 года.

Брижит Бардо, скончавшаяся 28 декабря в возрасте 91 года, родилась в 1934 году в Париже в состоятельной и консервативной семье. В 13 лет поступила в Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и танца, где занималась в классе русского хореографа Бориса Князева, пишет DW.

Ее дебют в кино состоялся в 1952 году: Бардо исполнила главную роль в комедии Жана Бойера «Нормандская дыра». Известность она получила, сыграв раскрепощенную девушку в фильме «И Бог создал женщину», который снял ее муж Роже Вадим. В общей сложности Бардо снялась почти в 50 фильмах.

Бардо привлекала внимание публики не только ролями, но и своими многочисленными романами и браками. Например, в 1958 году она появилась на публике с любовником, певцом Сашей Дистелем.

Писательница Симона де Бовуар в своем знаменитом эссе «Брижит Бардо и синдром Лолиты» назвала актрису самой свободной женщиной Франции.

После 1967 года актриса не снялась ни в одном по-настоящему успешном фильме. В 40 лет Бардо окончательно ушла из кино и посвятила себя помощи животным, став одной из самых влиятельных зоозащитниц в мире.

С 1990-х она поддерживала национал-консервативную французскую партию «Национальный фронт», критиковала миграционную политику и «исламизацию французского общества», а также выступала с критикой ЛГБТ-сообщества.

В 2018 году Бардо написала открытое письмо Лукашенко с просьбой оказать помощь бездомным животным Беларуси.

