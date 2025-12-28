закрыть
CNN: США могут утвердить гарантии безопасности для Украины через Конгресс

Американские чиновники назвали их «очень мощными».

Американский лидер Дональд Трамп готов представить Конгрессу гарантии безопасности для Украины. Американские чиновники назвали их «очень мощными».

Об этом сообщает CNN.

«Это самый надежный набор протоколов безопасности, который они когда-либо видели. Это очень, очень мощный пакет», - подчеркнул высокопоставленный американский чиновник, не уточняя, что именно обещают США.

Другой чиновник заявил, что Трамп готов представить поддерживаемые США гарантии безопасности на рассмотрение Конгресса. Он назвал этот пакет «платиновым стандартом» того, что Вашингтон может предложить Киеву.

Отмечается, что президент США считает, что сможет убедить РФ принять гарантии.

Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Уроки Чаушеску
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
