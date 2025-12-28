Экс-президента Бразилии временно освободили из-под стражи из-за икоты 1 28.12.2025, 21:22

Жаир Болсонару

Фото: REUTERS

Икота беспокоит его уже несколько месяцев.

Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, осужденного за попытку госпереворота, временно освободили из-под стражи по медицинским показаниям. Политик снова оказался в больнице из-за хронической икоты, которая, по словам врачей, беспокоит его уже несколько месяцев, пишет Bild.

Медики провели процедуру с использованием ультразвука: они локализовали диафрагмальный нерв и ввели обезболивающее средство. Врачебная команда сообщила, что лечение «прошло хорошо».

Всего за несколько дней до этого Болсонару перенес еще одно вмешательство – операцию по удалению паховой грыжи. Ее провели в частной клинике DF Star в Бразилиа. По словам его жены, операция прошла «без осложнений».

Проблемы со здоровьем сопровождают экс-президента уже несколько лет. Он продолжает испытывать последствия нападения во время предвыборной кампании 2018 года, когда получил тяжелое ножевое ранение в область живота. После этого Болсонару перенес несколько операций.

После завершения лечения бывшего президента планируют вернуть под стражу. Он приговорён к более чем 27 годам лишения свободы.

