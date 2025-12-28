Беларусь снова ожидает большого наплыва российских туристов 28.12.2025, 21:50

Россияне приедут в нашу страну на большие новогодние каникулы.

Беларусь стала одной из самых популярных стран среди российских туристов на период новогодних праздников 2025—26 годов. Об этом сообщает российский сервис «Островок», местный аналог Booking.com.

20% бронирований на большие новогодние каникулы в России пришлись на зарубежные маршруты. Наиболее популярными стали страны, куда гражданам России не нужна виза.

Среди таких направлений Беларусь оказалась одним из лидеров. Кроме нее, в топ-5 самых популярных стран вошли также Таиланд, Турция, Узбекистан и Объединенные Арабские Эмираты. Если расширить список до десяти самых востребованных направлений, то туда попали также Грузия, Казахстан, почти никем кроме России не признанная Абхазия, Армения и Китай.

При этом интересно, что наиболее значительный рост количества российских туристов в этот раз показал Казахстан: количество бронирований в эту страну выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

