28 декабря 2025, воскресенье, 22:57
Роналду вручил Джоковичу награду как лучшему спортсмену года

  • 28.12.2025, 22:30
Криштиану Роналду и Новак Джокович
Фото: Global Look Press

Эта номинация была впервые учреждена по инициативе самого португальского футболиста.

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду вручил награду Globe Soccer Awards теннисисту Новаку Джоковичу как лучшему спортсмену года.

Эта номинация была впервые учреждена по инициативе самого португальского футболиста в 2025 году. Сам Роналду признан лучшим игроком Ближнего Востока.

8 ноября Джокович одержал победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 250 в Афинах, Греция. В финале сербский теннисист обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти. Встреча, которая продлилась 2 часа 59 минут, завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 6:3, 7:5.

Джокович — семикратный победитель Итогового турнира ATP, победитель 102 турниров АТР (из них 101 в одиночном разряде). Он — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт) — 24.

