закрыть
28 декабря 2025, воскресенье, 23:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси появился необычный сувенир для путешественников

  • 28.12.2025, 22:54
  • 1,350
В Беларуси появился необычный сувенир для путешественников
Фото: Влад Борисевич

Фотофакт.

В каталоге Onlíner замечен необычный сувенир, который оценят любители путешествовать, — «Пашпарт вандроўніка па Беларусі». Это квестбук, в который собрано больше 50 белорусских достопримечательностей, в том числе необычных.

Внешне квестбук выглядит как паспорт, в комплекте идут открытка и два листа наклеек с надписью «Быў, бачыў», которыми можно отмечать места, которые уже удалось посетить.

На страницах «Пашпарта вандроўніка» можно найти 65 достопримечательностей Беларуси — каждая из них изображена в виде гравюры. Главная фишка — среди известных и популярных мест встречаются необычные, которые могут стать новым маршрутом для заядлых и опытных путешественников по стране.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин