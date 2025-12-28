В Беларуси появился необычный сувенир для путешественников
- 28.12.2025, 22:54
- 1,350
Фотофакт.
В каталоге Onlíner замечен необычный сувенир, который оценят любители путешествовать, — «Пашпарт вандроўніка па Беларусі». Это квестбук, в который собрано больше 50 белорусских достопримечательностей, в том числе необычных.
Внешне квестбук выглядит как паспорт, в комплекте идут открытка и два листа наклеек с надписью «Быў, бачыў», которыми можно отмечать места, которые уже удалось посетить.
На страницах «Пашпарта вандроўніка» можно найти 65 достопримечательностей Беларуси — каждая из них изображена в виде гравюры. Главная фишка — среди известных и популярных мест встречаются необычные, которые могут стать новым маршрутом для заядлых и опытных путешественников по стране.