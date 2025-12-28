закрыть
Украина впервые присоединилась к отработке Статьи 5 на учениях НАТО

  • 28.12.2025, 23:27
Украина впервые присоединилась к отработке Статьи 5 на учениях НАТО

В сценарий были интегрированы уроки, вынесенные из войны.

Украинские эксперты Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) впервые приняли непосредственное участие в отработке механизмов Статьи 5 Североатлантического договора в рамках масштабных учений Loyal Dolos 2025. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Учения стали главным событием программы подготовки НАТО в этом году. В них приняли участие около 1500 военнослужащих и гражданских специалистов в различных локациях по всей Европе. Главной целью было оценивание боевых возможностей одного из корпусов быстрого развертывания НАТО как ключевого армейского подразделения Альянса.

Чтобы подготовить военных Альянса к ведению боевых действий в быстро меняющихся условиях в сценарий учений были интегрированы уроки, вынесенные из войны России против Украины. Украинские эксперты впервые были непосредственно привлечены к учениям НАТО такого типа.

Старший национальный представитель Украины в JATEC полковник Валерий Вишневский отметил, что привлечение украинских специалистов к учениям по подготовке по сценарию Статьи 5 имеет фундаментальное значение. По его словам, это свидетельствует о признании Украины Североатлантическим советом как одного из самых опытных участников системы региональной безопасности.

