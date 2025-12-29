Минобороны России выдало кадры отхода своих войск из Купянска за доказательство контроля над городом 29.12.2025, 4:00

С 20 ноября Минобороны РФ уже как минимум четыре раза объявляло о захвате города.

Телеканал Минобороны России «Звезда» 27 декабря опубликовал несколько видео из Купянска Харьковской области Украины, о захвате которого ведомство заявляет с конца ноября. Эти ролики должны были подтвердить контроль РФ над городом, однако на одном из них группа российских военных, напротив, отступает, обратил внимание z-канал «Группировка войск ZАПАД», передает The Moscow Times. «Правый берег, самый север Купянска. Но самое интересное здесь то, что бойцы двигают в сторону ВЫХОДА ИЗ ГОРОДА. На видео им осталось пройти еще пару домов и все <…> Из плюсов — их ведут наши птички, то есть минимальная эвакуация присутствует. Из минусов… это всерьез используют как доказательство нашего контроля над городом», — говорится в посте.

The Insider геолоцировал видеокадры и выяснил, что военные действительно двигаются в сторону окраины Купянска. С 20 ноября российское Минобороны уже как минимум четыре раза объявляло о захвате города. Последний пост на эту тему ведомство опубликовало утром 28 декабря. В 35-секундном ролике командир роты штурмового отряда 122-го мотострелкового полка группировки войск «Запад» утверждает, что находится на северо-западе Купянска, где его подразделение «проводит штурмовые действия и уничтожает противника». «Победа будет за нами. Купянск наш!» — заявляет он, после чего идут кадры атак с дронов.

27 декабря Минобороны выложило ролик, где начальник пресс-центра группировки войск «Запад» говорит о пяти попытках ВСУ «прорваться к Купянску». «Все контратаки отражены, утраты территории не допущено», — заверяет он. В другом посте в тот же день Минобороны пишет, что «Купянск находится под контролем подразделений 6 гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Запад“».

28 декабря начальник управления коммуникаций Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов заявил, что «россияне остаются окруженными» в Купянске «без каких-либо перспектив деблокады» и «постепенно уничтожаются». По его словам, «очень забавно» наблюдать за ресурсами Минобороны РФ, где продолжается «симуляция» и «рассказы о контроле» над городом.

В первый раз глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о захвате Купянска 20 ноября. Сам глава государства заявил 2 декабря, что город уже неделю находится под контролем российских военных.

12 декабря украинский OSINT-проект DeepState сообщил, что ВСУ в результате длительной операции сумели заблокировать и окружить российские части в Купянске, а также «зачистили» его северо-западную окраину. В тот же день в город прибыл президент Украины Владимир Зеленский и опубликовал видео, снятое у стелы на въезде со стороны Харькова.

Несмотря на это, 17 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов снова заявил Путину, что Купянск заняла группировка «Запад», а ВСУ, по его утверждению, «безуспешно пытаются вернуть» населенный пункт под свой контроль.

Во время «прямой линии» 19 декабря Путин еще раз сказал о захвате Купянска и выразил скептицизм по поводу поездки Зеленского в город, озвучив мнение, что это могла быть постановка.

Между тем z-военкоры с момента доклада Герасимова обвиняют Минобороны во лжи президенту. 24 декабря они признали, что ВСУ вернули контроль над Купянском. Телеграм-канал «Рыбарь», который ведет бывший сотрудник пресс-службы российского военного ведомства Михаил Звинчук, назвал обстановку в городе «хуже критической», отметив, что оборона РФ «не схлопнулась окончательно только из-за работы дроноводов на износ».

