Трамп объяснил, зачем позвонил Путину 29.12.2025, 3:15

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

По его словам, это было необходимо для «сделки».

Президент США Дональд Трамп в начале встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским во Флориде после вопроса одного из журналистов объяснил, зачем позвонил российскому диктатору Владимиру Путину. Трансляцию вел CNBC.

Американский политик заявил, что «нужно заключить сделку».

Во время общения с прессой лидер США также сказал, что у него нет временных рамок по решению войны РФ в Украине, главное — добиться окончания военных действий.

