Массовая авария в Минской области: столкнулись девять авто
- 29.12.2025, 8:11
Есть пострадавшие.
В Червенском районе на 42 км автомобильной дороги М-4 Минск-Могилев в воскресенье, 28 декабря, произошла авария, которая спровоцировала другие ДТП. В общей сложности пострадали девять автомобилей. Об этом сообщает телеграм-канал «ГАИ Минщины».
«В общей сложности пострадало девять транспортных средств, среди них одно грузовое. Одна из участниц происшествия доставлена в больницу для обследования, — сообщает телеграм-канал. — В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего».
ДТП произошло около 18.30.
В УГАИ МВД Миноблисполкома по Минской области отмечают, что погодные и дорожные условия остаются сложными.