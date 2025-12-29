Массовая авария в Минской области: столкнулись девять авто 29.12.2025, 8:11

Есть пострадавшие.

В Червенском районе на 42 км автомобильной дороги М-4 Минск-Могилев в воскресенье, 28 декабря, произошла авария, которая спровоцировала другие ДТП. В общей сложности пострадали девять автомобилей. Об этом сообщает телеграм-канал «ГАИ Минщины».

«В общей сложности пострадало девять транспортных средств, среди них одно грузовое. Одна из участниц происшествия доставлена в больницу для обследования, — сообщает телеграм-канал. — В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего».

ДТП произошло около 18.30.

В УГАИ МВД Миноблисполкома по Минской области отмечают, что погодные и дорожные условия остаются сложными.

