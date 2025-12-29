Что известно о хоккеисте, который травмировал Лукашенко 29.12.2025, 8:19

Ярослав Чуприс

Белорусы предлагают его наградить.

Хоккеист под номером 68, под которым играет Ярослав Чуприс, сбил Лукашенко во время матча его команды со сборной Брестской области.

Лукашенко, который весит не менее 150 килограмм, упал на льду и не смог самостоятельно подняться. Позднее стало известно, что диктатор якобы растянул мышцы спины.

Ярослав Чуприс — прошел путь от нападающего до тренера. Воспитанник школы «Юность» за свою карьеру успел поиграть на пяти чемпионатах мира и провести почти сотню матчей в главной команде страны. Чуприс трижды становился чемпионом Беларуси.

После завершения игровой карьеры в 2017 году занялся тренерской деятельностью.

Сейчас он возглавляет юношескую сборную Беларуси (U-17).

Отметим, в комментариях белорусы предлагают наградить Чуприса.

