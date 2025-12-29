закрыть
29 декабря 2025, понедельник, 8:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Что известно о хоккеисте, который травмировал Лукашенко

  • 29.12.2025, 8:19
  • 2,232
Что известно о хоккеисте, который травмировал Лукашенко
Ярослав Чуприс

Белорусы предлагают его наградить.

Хоккеист под номером 68, под которым играет Ярослав Чуприс, сбил Лукашенко во время матча его команды со сборной Брестской области.

Лукашенко, который весит не менее 150 килограмм, упал на льду и не смог самостоятельно подняться. Позднее стало известно, что диктатор якобы растянул мышцы спины.

Ярослав Чуприс — прошел путь от нападающего до тренера. Воспитанник школы «Юность» за свою карьеру успел поиграть на пяти чемпионатах мира и провести почти сотню матчей в главной команде страны. Чуприс трижды становился чемпионом Беларуси.

После завершения игровой карьеры в 2017 году занялся тренерской деятельностью.

Сейчас он возглавляет юношескую сборную Беларуси (U-17).

Отметим, в комментариях белорусы предлагают наградить Чуприса.

@charter97.org Лукашенко не смогли поднять #лукашенко #хоккей #беларусь #новости ♬ оригинальный звук - Хартия97

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин