ВСУ атаковали аэродром Ханская 29.12.2025, 8:27

А в Туле заявили о ракетном ударе.

В ночь на 29 декабря на территории России прогремели взрывы. Под ударом оказался аэродром Ханская вблизи Майкопа, а в Туле заявляли о возможной ракетной атаке.

Об этом сообщает Astra.

По информации пабликов, после 23:00 неизвестные беспилотники начали атаковать город Майкоп. Впоследствии появились уточнения, что целью атаки мог быть военный аэродром «Ханская». В сети также распространяли видео, на которых, как утверждается, зафиксированы звуки взрывов в районе города.

Уже ночью, около 3:00, российский канал SHOT сообщил о серии взрывов в городе Тула. По словам местных жителей, в регионе объявляли ракетную опасность, а всего они якобы слышали до 14 взрывов. Часть пабликов предположила, что могла быть сбита баллистическая ракета, однако летела ли она в направлении Тулы, или речь шла о запуске с территории РФ, пока неизвестно.

