Каким будет курс доллара в последние дни 2025 года 29.12.2025, 8:30

Прогноз от финансового аналитика.

Предпоследняя укороченная торговая неделя 2025 года прошла под знаком укрепления белорусского рубля. За три торговых дня на белорусской валютно-фондовой бирже обменный курс доллара США снизился ровно на один процент до USD/BYN 2,9126. К началу уходящего года снижение курса доллара составляет уже -16,15%. Объём торгов за три сессии сложился в размере 36,244 млн долларов, что соответствует средневзвешенной волатильности. Каких курсов валют ждать в последнюю неделю декабря, рассказывает myfin.by финансовый аналитик Михаил Грачев в традиционном прогнозе.

На официальном сайте БВФБ указано, что 31 декабря торги иностранными валютами проводиться не будут. Таким образом до конца текущего года и с началом следующего остаётся всего два полноценных торговых дня. Маловероятно, что курс доллара США и российского рубля резко изменятся в эти дни, поэтому мы полагаем, что на короткие каникулы белорусский валютный рынок уйдёт с курсом доллара США около USD/BYN 2,925. Курс российского рубля остаётся около RUB/BYN 3,70 за 100 российских рублей.

Самое интересное начнёт развиваться с началом 2026 года и по-прежнему наш прогноз на ослабление внутреннего рынка. Много факторов складывается в пользу такого разворота (ключевая ставка, спрос, государственный бюджет, геополитика), осталось дождаться начала тренда.

