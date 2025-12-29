СМИ: Встреча Трампа и Зеленского ничего не изменила 6 29.12.2025, 8:45

3,786

Стороны остались при своем.

Шквал новостей и переговоров, но мало конкретных результатов — так подытожил встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа, состоявшуюся в воскресенье, 28 декабря, в Мар-а-Лаго, американский корреспондент Sky News Марк Стоун.

По его словам, на первый взгляд переговоры не принесли ощутимого прогресса.

«На самом деле довольно трудно понять, что именно происходит, поскольку, если смотреть поверхностно, сегодня не было достигнуто никакого прогресса», — отметил журналист.

Стоун обратил внимание, что президент США говорил о значительных подвижках, тогда как Зеленский высказывался сдержаннее.

«Похоже, стороны не изменили своих позиций и не продвинулись ни по одному из ключевых вопросов», — подчеркнул он.

В то же время журналист назвал позитивным моментом то, что участники встречи не отказались от мирного плана. Однако, по его мнению, существенных изменений в позициях сторон по-прежнему не произошло.

