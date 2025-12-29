закрыть
29 декабря 2025, понедельник
В Польшу залетели метеозонды из Беларуси

4
  • 29.12.2025, 8:52
  • 1,950
В Польшу залетели метеозонды из Беларуси
Иллюстративное фото: Polskie Radio

К ним были прикреплены тысячи пачек сигарет.

В Польше пограничники снова обнаружили метеозонды с сигаретами из Беларуси. Об этом сообщает Подляшский пограничный отдел.

С остатками метеозондов было обнаружено три тысячи пачек сигарет без польских акцизных марок.

За последнее время это уже третий случай залета в Польшу метеозондов из Беларуси.

В ночь на 25 декабря Польша даже временно закрывала воздушное пространство из-за неопознанных объектов, пересекших границу со стороны Беларуси.

