В Польшу залетели метеозонды из Беларуси

В Польшу залетели метеозонды из Беларуси4
- 29.12.2025, 8:52
- 1,950
К ним были прикреплены тысячи пачек сигарет.
В Польше пограничники снова обнаружили метеозонды с сигаретами из Беларуси. Об этом сообщает Подляшский пограничный отдел.
С остатками метеозондов было обнаружено три тысячи пачек сигарет без польских акцизных марок.
За последнее время это уже третий случай залета в Польшу метеозондов из Беларуси.
В ночь на 25 декабря Польша даже временно закрывала воздушное пространство из-за неопознанных объектов, пересекших границу со стороны Беларуси.
Papierosowa kontrabanda przejęta przez funkcjonariuszy @podlaski_SG. Przesyłki dotarły z 🇧🇾do🇵🇱🎈🎈meteorologicznymi. W sumie to 3️⃣ tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. #PlacówkaSGwNarewce#PlacówkaSGwKuźnicy pic.twitter.com/3cCr2MJNBD— Podlaski Oddział SG (@podlaski_sg) December 28, 2025