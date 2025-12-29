закрыть
29 декабря 2025, понедельник
СМИ: Зеленский предлагал Залужному должность премьера

  • 29.12.2025, 9:02
Валерий Залужный
Фото: Reuters

Украинский посол в Великобритании хочет покинуть свой пост.

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в начале января готовится покинуть дипломатическую должность в Лондоне, сообщили Radio NV четыре источника в политических и дипломатических кругах.

По словам собеседников, приближенных к Офису президента, Залужный еще несколько недель назад озвучил свое желание об отставке президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда находился в Киеве.

«Они с президентом обсуждали различные должности для Залужного, от премьера — до главы Офиса президента, но он на тот момент заинтересованности не проявил», — отмечают источники издания.

По словам других источников, некоторое время Залужный даже задумывался о должности посла в США или главкома ВСУ, но пока решений по этому поводу нет. Речь о смене посла в США пока не ведется, говорят собеседники.

«Вероятно, Залужный хочет вернуться в Киев, он может объявить об этом уже 4−5 января следующего года, если ничего не повлияет на его решение», — говорит один из источников.

