СМИ: Зеленский предлагал Залужному должность премьера

СМИ: Зеленский предлагал Залужному должность премьера2
- 29.12.2025, 9:02
- 5,164
Украинский посол в Великобритании хочет покинуть свой пост.
Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в начале января готовится покинуть дипломатическую должность в Лондоне, сообщили Radio NV четыре источника в политических и дипломатических кругах.
По словам собеседников, приближенных к Офису президента, Залужный еще несколько недель назад озвучил свое желание об отставке президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда находился в Киеве.
«Они с президентом обсуждали различные должности для Залужного, от премьера — до главы Офиса президента, но он на тот момент заинтересованности не проявил», — отмечают источники издания.
По словам других источников, некоторое время Залужный даже задумывался о должности посла в США или главкома ВСУ, но пока решений по этому поводу нет. Речь о смене посла в США пока не ведется, говорят собеседники.
«Вероятно, Залужный хочет вернуться в Киев, он может объявить об этом уже 4−5 января следующего года, если ничего не повлияет на его решение», — говорит один из источников.