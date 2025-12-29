Жареные бананы и курица из KFC: что едят на Новый год в разных странах 29.12.2025, 9:21

Интересные кулинарные традиции.

Новый год и Рождество любят во всём мире, а вот празднуют их по-разному. В каждой стране есть свои традиции, связанные с этими праздниками, а ещё — особые блюда, многие из которых имеют интересную историю. Где-то принято запекать карпа, где-то — делать пироги с начинкой из сердцевины пальмы , где-то — подавать к столу треску «с душком», пишет «Журнал путешествий».

Франция

Рождество французы очень любят и стараются встретить его всей семьёй. Праздничный стол здесь роскошный и изысканный, на нём всегда много деликатесов: фуа-гра, гребешков, устриц, лобстеров. Главное блюдо, как правило, фаршированная птица: индейка, каплун, гусь с каштановой начинкой.

И, конечно, на столе всегда будет рождественское полено, или бюш де Ноэль. Готовят его из бисквитного теста в виде рулета — из-за этого на срезе оно напоминает спил дерева.

Это блюдо — отсылка к древней традиции. С XII века во Франции было принято на Рождество сжигать в камине полено. Оставшиеся золу и щепки хранили весь следующий год: считалось, что они охраняют дом от зла и несчастий.

Англия

Британская кухня гораздо проще французской, но в ней есть и интересные блюда, которые обязательно будут на рождественском столе.

Основное блюдо — это, конечно, запечённые индейка или гусь. Фаршируют птицу яблоками, апельсинами, картофелем, капустой. Подают её с клюквенным или мятным соусом.

Ещё одно популярное блюдо — говядина Веллингтон. Для него берут лучшую вырезку, обмазывают её грибным паштетом и запекают в слоёном тесте.

На десерт часто готовят шоколадный пудинг. Некоторые хозяйки добавляют в блюдо немного коньяка, чтобы придать ему особый аромат. А тем, кто хочет ещё немного согреться, наливают пряный глинтвейн или грог.

Бразилия

В Бразилии любят и Рождество, и Новый год, но празднуют их совершенно по-разному: 24 декабря собираются в узком семейном кругу, а ночь с 31 декабря на 1 января встречают шумно и весело. Кстати, декабрь и январь в южном полушарии — летние месяцы, так что многие молодые бразильцы встречают Новый год на пляже.

К рождественскому столу часто готовят индейку по-бразильски. Рецепт этого блюда отличается от европейского: птицу долго маринуют в специях. Подают её с бобами, овощами и свежими фруктами.

Обязательно в меню будет суп из чечевицы. Каждый гость, по традиции, должен съесть хотя бы ложечку — тогда год точно будет хорошим.

Дополняют рождественский стол также кошинья (кусочки курицы, запечённые с сыром и специями), бакаляу (солёная треска) и пирог с начинкой из сердцевины пальмы.

А ещё на новогоднем столе у бразильцев вы обязательно найдёте блюдце с орехами и сухофруктами. Это и закуска, и подношение местным духам.

Исландия

Рождество в Исландии очень самобытно. В нём вполне гармонично сплелись христианские традиции и языческие верования. Празднуют его весь декабрь, а подарки детям приносит не Санта-Клаус, а 13 йольских троллей.

Рождественское меню в этой стране тоже особенное. Первым подают хамборгарахриггур — ветчину в медовой глазури с гарниром из картофеля со сладким соусом, красной капусты и свежих яблок.

Дальше идёт хангикьёт, что переводится как «подвешенное мясо». Мясо, как правило баранину, за несколько недель до торжества подвешивают в коптильне, где оно подсушивается и пропитывается дымом. Перед подачей его отваривают и дают настояться. Компанию мясу составляет картошка или гороховое пюре.

Завершают праздничную трапезу имбирным печеньем (пипаркокур) и традиционным исландским напитком на основе ржаного солода и апельсинового сока.

Германия

Как и во многих европейских странах, главным рождественским блюдом здесь считают запечённого гуся, которого фаршируют яблоками, черносливом и орехами. Подают его с красной капустой, которую немцы безумно любят, и кнедликами — клёцками из теста и картофеля.

Компанию гусю часто составляет рождественский карп. Рыбу запекают целиком, с картофелем и грибами. Это настолько популярное блюдо, что немецкие хозяйки стараются купить карпа заранее, — накануне Рождества его точно не достать.

Главный рождественский десерт в Германии — это, конечно, штоллен. Кекс с орехами и сухофруктами выпекают за несколько недель до праздника, пропитывают ромом и настаивают до самого сочельника. Это блюдо для немцев наполнено глубоким смыслом: его овальная форма символизирует младенца Иисуса, завёрнутого в пелёнки.

Япония

Рождество в Японии, как и многое другое в этой стране, очень необычное. Христиан здесь около 1%, поэтому глубокого сакрального смысла у праздника нет. Рождество для японцев — это не семейный, а романтичный праздник: 24 декабря пары часто ходят на свидания и дарят друг другу милые подарки.

Главное рождественское блюдо у японцев тоже неожиданное — это ведро жареной курицы из KFC. Всё началось в 1974 году, когда в продаже появились специальные наборы под названием «Рождественский цыплёнок».

На десерт на Рождество японцы едят курисумасу-кэки (бисквитный торт со взбитыми сливками) и запивают его непременно детским шампанским.

А 31 декабря японцы стараются обязательно съесть тошикоши-соба — гречневую лапшу с разными добавками. Это блюдо ассоциируется у местных жителей с долголетием и удачей. Кроме того, тонкая лапша легко рвётся, и, поедая её, можно символически разорвать связь с уходящим годом, всеми бедами и неудачами.

Куба

Главный зимний праздник на Кубе — Новый год. 1 января здесь — это не просто первый день года, но и очень важный для каждого кубинца праздник — День освобождения. Поэтому вечером 31 декабря веселятся на Острове свободы с двойной силой.

На праздничном столе у кубинской семьи обязательно будет много мяса. Главное блюдо — это, конечно, лечон, запечённый поросёнок.

На десерт кубинцы с удовольствием едят сладкие пироги, банановый пудинг, флан. Также на столе всегда много свежих фруктов.

Виноград — обязательный атрибут новогоднего стола. Кубинцы верят, что если в полночь съесть двенадцать виноградин, то год будет непременно удачным.

А пьют кубинцы, конечно, ром — как в чистом виде, так и в составе коктейлей.

