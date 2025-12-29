«Коалиция решительных» проведет важную встречу 29.12.2025, 9:29

Будет определен вклад каждой страны в защиту Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о продвижении в вопросе предоставления гарантий безопасности Украине и сообщил, что уже в начале января планируется определить вклад каждой страны, входящей в «коалицию решительных».

Об этом французский лидер написал в социальной сети X.

По словам Макрона, вечером 28 декабря он провёл онлайн-переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом при участии ряда европейских лидеров. После этого, как следует из публикации, состоялся отдельный разговор Макрона с Зеленским.

Президент Франции подчеркнул, что в обсуждении гарантий безопасности был достигнут прогресс, а в начале января в Париже пройдёт встреча стран «коалиции решительных», на которой планируется окончательно согласовать конкретный вклад каждого государства.

«Мы продвигаемся в вопросе гарантий безопасности, которые будут иметь ключевое значение для формирования справедливого и устойчивого мира. В начале января мы соберём страны „коалиции решительных“ в Париже, чтобы завершить согласование конкретных обязательств каждой из них», — отметил Макрон.

Along with several other European leaders, I took part this evening in an exchange with Presidents @ZelenskyyUa and @realDonaldTrump. I then spoke with President Zelensky.



We are making progress on the security guarantees that will be central to building a just and lasting… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 29, 2025

