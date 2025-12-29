Пенсионерка из Минска выбросила более 100 тысяч рублей в мусорку

Пенсионерка из Минска выбросила более 100 тысяч рублей в мусорку4
- 29.12.2025, 9:35
Работали мошенники.
В Минске 70-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников и лишилась суммы, эквивалентной более 100 тысячам рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД.
По данным силовиков, всё началось с телефонного звонка на домашний номер женщины. Злоумышленники представились сотрудниками водоканала и под предлогом замены счётчиков выманили у неё паспортные данные.
Позднее с минчанкой связался человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что на её имя якобы оформлены кредиты, а полученные средства используются в незаконных финансовых операциях. Под угрозой уголовной ответственности и проведения обыска женщину убедили «задекларировать» свои сбережения и передать наличные курьеру. В результате пенсионерка лишилась около 100 тысяч рублей в эквиваленте.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали курьера — 73-летнюю жительницу Минска. Как выяснилось, она также оказалась жертвой мошенников. По их указанию женщина подготовила собственные накопления в размере более 6 тысяч рублей и согласилась выполнить переданные инструкции.
Получив деньги у другой потерпевшей, пенсионерка по указанию злоумышленников выбросила все наличные в мусорный контейнер.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.