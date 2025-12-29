Тайная игра Путина Виталий Портников

29.12.2025, 9:47

Виталий Портников

У этих людей не бывает химии ни с кем.

Владимир Путин встретился с Нурсултаном Назарбаевым второй, между прочим, раз за уходящий 2025 год.

Но на этот раз встреча президента России с бывшим президентом Казахстана произошла в кремлёвской квартире Путина, и российские информационные ресурсы специально подчёркивают, что это такая высшая честь, которой удостаивались отнюдь немногие руководители государств.

Среди них, например, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и белорусский диктатор Александр Лукашенко. Однако различие состоит в том, что и Си Цзиньпин, и Лукашенко являются действующими руководителями государств. А Назарбаев — политический пенсионер, к тому же лишившийся всех титулов после событий 2022 года, которые многие считают попыткой реванша со стороны ближайшего окружения первого президента Казахстана, а многие — стремлением Москвы определиться с казахстанским двоевластием и помочь новому казахстанскому президенту Касым-Жомарту Токаеву стать настоящим главой государства.

Однако Путин не был бы Путиным, если бы не стремился к созданию проблем даже для тех, кому он мог помочь в усилении властных полномочий. И встречаясь с Назарбаевым, Путин всякий раз напоминает Токаеву, что его политическое будущее отнюдь не предрешено. Тем более что действующий президент Казахстана сам внёс такие изменения в законодательство, которые формально не позволяют ему баллотироваться на следующий срок.

Конечно, у Токаева ещё много лет и много возможностей для манёвра. Можно по образцу Путина или своих центрально-азиатских коллег в очередной раз изменить основной закон и быть переизбранным на следующий срок. Можно придумать для себя должность, которая превратит нового казахстанского президента в зиц-председателя при бывшем главе государства.

Однако Касым-Жомарт Токаев прекрасно осознаёт, что любые политические манёвры могут окончиться поражением в случае, если им будут противодействовать в Москве. Это осознание, вероятно, и толкает казахстанского президента на поиск новых союзов. Он отмечал свой юбилей в обществе председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, а вовсе не в Москве. Он был приглашён к президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу вместе с другими центральноазиатскими лидерами.

Однако, в отличие от них, удостоился отдельной аудиенции у Дональда Трампа. И всё это, разумеется, делается для того, чтобы у Путина не оставалось решающего голоса в вопросе о том, кто же будет править в Казахстане после Токаева и вообще наступит ли эпоха после Токаева. И Путину это, разумеется, не нравится, потому что российский президент, как мы все хорошо поняли по войне против Украины, продолжает относиться к бывшим советским республикам как к колониям Москвы, которые, если и не будут присоединены к Российской Федерации в роли её новых субъектов, как это произошло с оккупированными территориями Украины, то уж, по крайней мере, должны находиться в российской сфере влияния.

И эта российская сфера влияния, разумеется, подразумевает, что фамилию нового руководителя любой бывшей Советской Республики должен определять Путин. А там, где это не получается, там происходит серьёзный конфликт. Поскольку с Казахстаном, по крайней мере, на данном этапе начинать войну не так-то просто — страна является давним формальным союзником России, входит в ОДКБ и Евразийский экономический союз, — то приходится действовать методом политических интриг.

Кстати, нечто подобное применялось по отношению к Украине в девяностые и в начале двухтысячных. Возможно, именно это и убаюкало граждан Украины, считавших, что Россия и далее будет маневрировать в своих взаимоотношениях с украинскими политическими и олигархическими кланами, а вовсе не выберет в качестве альтернативы полномасштабную войну против соседней страны.

Но маневрирование с политическими и олигархическими кланами как раз неизбежно приводит к военным действиям, если манёвры не позволяют достичь нужного результата. Именно поэтому такими опасными являются связи Путина и Назарбаева. Наблюдатели в Москве или Астане могут считать, что это некая химия между президентом России и бывшим президентом Казахстана.

Но каждый, кто хорошо знает Путина и уж тем более хорошо знает Назарбаева, прекрасно понимает, что у этих людей не бывает химии ни с кем, что они заточены исключительно под собственные интересы, что они любого собеседника воспринимают исключительно как инструмент для реализации собственных амбиций.

Зачем Путину Назарбаев? Мне кажется, совершенно очевидно. Первый президент Казахстана напоминает, что является игроком в казахстанской и вообще в постсоветской политике даже сегодня, когда его уже не воспринимают как отца нации, что он даже сейчас может смешать карты Касым-Жомарту Токаеву и любому другому руководителю Центральной Азии, просто поговорив с Владимиром Путиным по душам.

А вот зачем Назарбаеву Путин? Но это тоже очевидно: чтобы Касым-Жомарт Токаев не ощущал себя уверенно в качестве президента Казахстана, чтобы другие игроки на казахстанской политической сцене — и участники политического процесса, и бизнесмены, и люди вообще, присматривающиеся к Казахстану из-за границы, — понимали, что не всё так однозначно и что консолидированного режима в Казахстане после ухода Нурсултана Назарбаева с должности президента страны как не было, так и не будет.

И Путин может считать, что именно такие сигналы могут в конечном счёте остановить и Си Цзиньпина, и Дональда Трампа, и уж по крайней мере председателю Китайской Народной Республики, и президенту Соединённых Штатов придётся в решающий момент считаться с тем, что без России ни о каких отношениях с Казахстаном и о никаких серьёзных политических инвестициях в Казахстан думать не приходится.

Но, разумеется, мы с вами прекрасно понимаем, что это иллюзия и что никто в Пекине и в Вашингтоне не будет подобные сигналы Путина воспринимать серьёзно, даже если он станет встречаться с Нурсултаном Назарбаевым ежедневно. Но именно такие иллюзии приводят к большим войнам. Потому что такие люди, как Путин, когда видят, что другие не хотят считаться с их миром, в котором они продолжают находиться, пытаются доказать, что этот мир действительно существует.

А мы уже знаем инструментарий, с помощью которого Путин пытается доказать наличие такого мира. Это ракеты, это танки, это беспилотники, это война и смерть.

Виталий Портников, «Главред»

