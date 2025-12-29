«Я был зол»: американец отправился воевать за Украину после встречи Трампа и Зеленского
- 29.12.2025, 10:07
Он уже взял в плен российских оккупантов.
Американский доброволец Брюс Келлер, служащий в составе 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ, заявил, что решил приехать воевать в Украину после встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая состоялась в феврале в Овальном кабинете.
Об этом он рассказал в интервью изданию «Украинская правда». По словам Келлера, именно события той встречи стали для него переломным моментом и повлияли на решение покинуть США и присоединиться к украинской армии.
Доброволец отметил, что во время переговоров, по его мнению, к президенту Украины отнеслись унизительно. Он признался, что ожидал иного поведения от представителей американской власти.
«То, как с ним разговаривали и как к нему отнеслись — не только к нему, но и ко всему украинскому народу, — выглядело как демонстрация пренебрежения, несмотря на все предыдущие обещания. После этого я понял, что должен ехать в Украину. Я был очень зол. Это стало последней каплей», — рассказал Келлер.
В настоящее время он проходит службу в составе 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Ранее военные этого подразделения опубликовали видео, на котором Келлер вместе с сослуживцами берёт в плен четырёх российских военнослужащих в районе Серебрянского лесничества. На записи слышно, как он приказывает выйти из укрытия, после чего пленные становятся на колени. Позже американец угощает их сигаретами и произносит фразу: «Приятного аппетита».
Позднее Келлер пояснял, что таким образом пытался снизить напряжение и избежать лишних жертв.
Известно, что доброволец имеет четырёхлетний опыт службы в Корпусе морской пехоты США.