На Минском море появились торосы 29.12.2025, 10:13

2,348

Это редкое природное явление.

В конце декабря на Минском море можно наблюдать редкое природное явление — торосы. Речь идёт о нагромождениях обломков льда, которые образуются при сжатии и смещении ледяного покрова.

Видео с торосами опубликовал Telegram-канал «Минск. Главное!». На кадрах видно большое количество поломанных ледяных глыб, тогда как дальше по акватории сохраняется обычный тонкий лёд.

Как поясняет Smartpress.by, торосы формируются зимой на реках, озёрах и водохранилищах. Внешне они напоминают ледяные холмы, гряды или хаотичные завалы и могут достигать нескольких метров в высоту. Возникают такие образования, когда лёд трескается, смещается и отдельные льдины наползают друг на друга.

Основными причинами появления торосов являются перепады температуры, движение воды, а также воздействие ветра. Во время морозов лёд расширяется, при оттепелях — сжимается, а течение или ветер могут сдвигать ледяные поля. В результате кромки ломаются, льдины встают «домиком», наслаиваются и смерзаются между собой.

Торосы бывают разных видов. На реках чаще образуются вытянутые гряды вдоль течения или у берегов. На озёрах и водохранилищах они могут выглядеть как отдельные ледяные холмы или целые поля с хаотичными нагромождениями. При этом значительная часть тороса нередко скрыта под водой, а над поверхностью видна лишь вершина, что делает такие участки особенно опасными.

Чаще всего торосы появляются в зонах с нестабильным ледовым режимом — на изгибах рек, возле мостов, плотин, островов, а также в местах быстрого течения или резких колебаний уровня воды. В Беларуси они регулярно образуются на крупных реках и водохранилищах, особенно после оттепелей, сменяющихся сильными морозами.

Специалисты предупреждают, что торосы свидетельствуют о «живом» и ослабленном льде. Вблизи таких образований ледяной покров изрезан трещинами и может провалиться под ногами, поэтому выход на лёд в этих местах крайне опасен, даже если в других частях водоёма он кажется прочным.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com