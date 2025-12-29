Как обманывают Путина 1 Марк Фейгин

Герасимов докладывает одно, ФСБ – другое, а ФСО – третье.

Есть ли у Путина доступ к реальным сведениям с фронта, не дезинформируют ли его? Я думаю, что он информацию все-таки получает. Давайте представим. К нему приходит на доклад Герасимов. Докладывает одно. ФСБ, которая Герасимова не любит, докладывает другое. А ФСО – третье. И все говорят в негативном ключе.

Кто такой Герасимов? Это человек, который ежедневно зарабатывает сказочные деньги на войне, человек, объективно заинтересованный в ее продолжении. И при этом дела на фронте у него, мягко говоря, не блестящие. Но неужели он будет рассказывать начальнику реальную картину – чтобы его уволили? Или чтобы отдали под суд за то, что он своровал столько денег?

Ведь именно из-за того, что он своровал столько денег, российская армия не победила в первые три дня. У него есть свой шкурный интерес. Поэтому военные всегда врут. Мы это знаем. Врали Сталину, врали Гитлеру – и Путину тоже врут.

И если Путин объявляет о том, что взят Купянск, называет его «КупЯнском», а потом туда приезжает Зеленский, – это же чудовищная пощечина на весь мир.

А теперь смотрите дальше. Если Герасимов, ФСБ, ФСО – все трое врут, так есть есть еще администрация президента.

С Путиным встречаются люди, которые периодически как раз занимаются Украиной. Даже если все они по очереди врут – они врут не одинаково. Это все равно не единый центр формирования информации.

Поэтому фидбэк от реальных событий Путин, скорее всего, получает.

Но тут важно другое. Когда ты 26 лет у власти, это не значит, что ты начинаешь объективнее воспринимать информацию. У тебя складываются устойчивые каналы связи с источниками информации – специальные каналы, не в бытовом смысле.

Путину не нужно включать телевизор. Может, он его и смотрит, слушает всех своих пропагандистов. Но дело не в этом.

Такие люди смотрят на человека и мысленно говорят: «А ты крутился – я знаю как, кто ты, с кем ты спишь, кто тебя куда и как ты свистнул деньги». Он примерно так же воспринимает всех – как будто знает их насквозь.

Это не про критическое мышление. Путин – мизантроп. Он ненавидит людей и, в определенной степени, боится их предательства. Отсюда и все его бесконечные рассуждения о том, что нет ничего хуже предательства. Он может позволить своим людям пить, гулять, воровать, но предательство для Путина – самое страшное.

Марк Фейгин, «Гордон»

