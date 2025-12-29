На выезд из Беларуси в Польшу снова образовались гигантские очереди

На выезд из Беларуси в Польшу снова образовались гигантские очереди2
29.12.2025
Обзор ситуации на границе.
В преддверии Нового года на погранпереходах с соседними странами в Беларуси вновь собрались очереди из машин и автобусов. Всего возможности покинуть страну ожидают более 200 транспортных средств, следует из данных Государственного пограничного комитета Беларуси.
Так, в пункте пропуска Брест на 8:00 29 декабря в очереди стоят 190 легковых автомобилей и 10 автобусов.
В «Брузгах» – 82 машины, в «Береставице» – 12.
А вот на литовской границе очередей перед Новым годом нет вовсе.