На выезд из Беларуси в Польшу снова образовались гигантские очереди 2 29.12.2025, 11:06

1,192

Обзор ситуации на границе.

В преддверии Нового года на погранпереходах с соседними странами в Беларуси вновь собрались очереди из машин и автобусов. Всего возможности покинуть страну ожидают более 200 транспортных средств, следует из данных Государственного пограничного комитета Беларуси.

Так, в пункте пропуска Брест на 8:00 29 декабря в очереди стоят 190 легковых автомобилей и 10 автобусов.

В «Брузгах» – 82 машины, в «Береставице» – 12.

А вот на литовской границе очередей перед Новым годом нет вовсе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com