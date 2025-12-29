закрыть
29 декабря 2025, понедельник
На выезд из Беларуси в Польшу снова образовались гигантские очереди

2
  • 29.12.2025, 11:06
  • 1,192
На выезд из Беларуси в Польшу снова образовались гигантские очереди

Обзор ситуации на границе.

В преддверии Нового года на погранпереходах с соседними странами в Беларуси вновь собрались очереди из машин и автобусов. Всего возможности покинуть страну ожидают более 200 транспортных средств, следует из данных Государственного пограничного комитета Беларуси.

Так, в пункте пропуска Брест на 8:00 29 декабря в очереди стоят 190 легковых автомобилей и 10 автобусов.

В «Брузгах» – 82 машины, в «Береставице» – 12.

А вот на литовской границе очередей перед Новым годом нет вовсе.

