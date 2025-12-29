Китай проведет военные ученые по блокированию Тайваня 3 29.12.2025, 11:10

Будут задействованы все рода войск.

Китай проведет масштабные военные учения «Справедливая миссия — 2025» вокруг Тайваня во вторник, 30 декабря. Об этом сообщило Восточное военное командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК), передает Reuters. В маневрах будут задействованы подразделения сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил и ракетных войск. «Эти [учения] служат серьезным предупреждением сепаратистским силам «независимости Тайваня» и силам внешнего вмешательства», — отметили в НОАК.

Ожидается, что в рамках учений китайская армия отработает патрулирование «морской и воздушной боевой готовности», достижение интегрированного контроля, блокирование ключевых портов и районов, а также проведение многомерного сдерживания. В заявлении командования НОАК также была опубликована графика с обозначением пяти зон вокруг Тайваня, в которых будет ограничено передвижение по морю и по воздуху в течение 10 часов. Учения станут шестыми по счету с 2022 года. До этого НОАК уже отрабатывала блокаду портов Тайваня, однако ранее Пекин не называл целью маневров «сдерживание» внешнего военного вмешательства.

Учения пройдут на фоне роста региональной напряженности, напоминает Reuters. В ноябре премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что гипотетическое нападение Китая на Тайвань может стать «угрожающей выживанию ситуацией» для Японии и позволит Токио воспользоваться правом на коллективную самооборону. Китай в ответ пригрозил Японии «сокрушительным поражением». Также в декабре США объявили о продаже Тайваню вооружений на сумму $11,1 млрд. Это крупнейший пакет военной помощи для республики. В него вошли восемь контрактов на 82 системы HIMARS и 420 ракет ATACMS, дроны и другая техника. В Вашингтоне подчеркнули, что приняли решение о поставках из соображений национальной безопасности.

Китай считает Тайвань своей частью и расценивает любую внешнюю поддержку властей острова, в том числе визиты иностранных делегаций, как нарушение китайского суверенитета. При этом Тайвань категорически отвергает модель Китая «одна страна, две системы», которую Пекин продвигает еще с 1980-х годов.

