29 декабря 2025, понедельник, 11:47
Белорусский хоккеист Протас стал Сантой для американских детей

  • 29.12.2025, 11:34
Форвард провел урок катания для самых маленьких воспитанников «Вашингтон Кэпиталз».

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас принял участие в традиционной рождественской акции клуба.

Об этом сообщает пресс-служба команды из столицы США.

Вместе с одноклубниками Энтони Бовилье и Джастином Сурдифом форвард провел урок катания для самых маленьких воспитанников клуба.

Хоккеисты вышли на лед в забавных праздничных костюмах.

«По-настоящему дорого видеть, как дети получают удовольствие от катания. Радоваться и веселиться вместе с ними и их родителями — это потрясающе. Что вы пожелали на Рождество? Я пожелал новые перчатки и, надеюсь, скоро мне их привезут», — поделился эмоциями от мероприятия. Протас.

