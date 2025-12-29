Белорусский хоккеист Протас стал Сантой для американских детей
- 29.12.2025, 11:34
Форвард провел урок катания для самых маленьких воспитанников «Вашингтон Кэпиталз».
Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас принял участие в традиционной рождественской акции клуба.
Об этом сообщает пресс-служба команды из столицы США.
Вместе с одноклубниками Энтони Бовилье и Джастином Сурдифом форвард провел урок катания для самых маленьких воспитанников клуба.
Хоккеисты вышли на лед в забавных праздничных костюмах.
«По-настоящему дорого видеть, как дети получают удовольствие от катания. Радоваться и веселиться вместе с ними и их родителями — это потрясающе. Что вы пожелали на Рождество? Я пожелал новые перчатки и, надеюсь, скоро мне их привезут», — поделился эмоциями от мероприятия. Протас.
Sunday dose of holiday cuteness#ALLCAPS | @wwt_inc pic.twitter.com/iYEBplDLTx— Caps Youth Hockey (@CapsYouthHockey) December 28, 2025