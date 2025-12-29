Как приготовить самый вкусный «Оливье» на Новый год 1 29.12.2025, 12:10

1,750

Пошаговый рецепт с домашним майонезом.

«Оливье» – это салат, без которого сложно представить новогодний стол. Блюдо готовят по всему миру. И, несмотря на большое количество интерпретаций – самым любимым вариантом остается классический вариант.

Пошаговым рецептом салата «Оливье» на Новый год поделилась фудблогер Наталья Данилюк на своем канале «Вкусная кухня с Наталией Данилюк» в YouTube.

Способ приготовления салата «Оливье» с домашним майонезом:

1. Три отварных картофелины нарезать кубиком.

2. Три отварных морковки нарезать кубиком.

3. Шесть консервированных огурцов (можно в сочетании со свежими) порезать кубиком.

4. Измельчить половину луковицы.

5. Триста грамм молочной колбасы порезать кубиком.

6. Нарезать кубиками два отварных яйца.

7. Добавить зеленый горошек.

8. Измельчить пучок зеленого лука.

9. Заправить домашним майонезом.

10. Все перемешать.

Рецепт домашнего майонеза

Идея приготовления вкусного домашнего майонеза за 3 минуты опубликована на странице известного шеф-повара Вадима Бжезинского (pava_vb) в Instagram. Вам понадобится всего 2 яйца.

Ингредиенты:

масло – 300 мл

яйцо – 2 шт

чеснок – 0.5 зубчика

лимон (сок) – 2 ч.л.

горчица – 2 ч.л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Куриные яйца отправить в чашу блендера.

2. Положить разрезанный чеснок.

3. Добавить горчицу.

4. Выжать лимонный сок.

5. Посолить и поперчить.

6. Добавить масло.

7. Все взбить до однородной массы. Если вы хотите, чтобы майонез был гуще – добавляйте меньше масла на 70 мл.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com