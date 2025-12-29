Белорусский рынок покидает один из старейших инвесторов из Германии 29.12.2025, 12:21

3,898

Компания не видит перспектив.

Robert Bosch, входящий в топ-10 крупнейших промышленных конгломератов Германии и являющийся одним из старейших и наиболее лояльных до недавнего времени зарубежных инвесторов, закрывает свой бизнес в Беларуси. В лучшие годы белорусский рынок ежегодно приносил ему до 100 млн долларов выручки. Лучшие годы для Robert Bosch в Беларуси закончились с войной в Украине и санкциями. И вот, как узнал Plan B, белорусская дочка Robert Bosch, называющаяся «Роберт Бош», подала на ликвидацию. Процесс стартовал в конце лета этого года, подводя черту под более чем 30‑летней историей работы германской группы в Беларуси.

С шуруповертами и любовью к госсектору

Промышленный конгломерат Robert Bosсh, входящий в Германии в топ-10 крупнейших по оборотам и сотрудникам бизнесов, появился на белорусском рынке в первой волне иностранных инвесторов. Практически одновременно с «земляками» из Commerzbank, Carl Zeiss, Fielmann. Еще до Лукашенко — в 1993 году.

Спектр интересов местной «Роберт Бош» в Беларуси охватывал несколько направлений многопрофильной группы. За тридцать лет «Роберт Бош» создал сеть из примерно 80 франчайзинговых сервисных центров по обслуживанию автомобилей и продаже запчастей. Через дилеров компания наладила реализацию электроинструментов, отопительных котлов и бытовой техники. Пробовала локализовать производство фирменных пылесосов на заводе «Мидеа-Горизонт».

Существенную часть в совокупной выручке германской группы на белорусском рынке всегда формировал госсектор.

Robert Bosсh вышел на конвейеры Минского моторного завода, МАЗ, БелАЗ, МТЗ, «Гомсельмаша», «Амкодора» и других ведущих машиностроительных предприятий с топливной, гидравлической и прочей комплектацией. По госконтрактам компания поставила систему видеонаблюдений на железнодорожный вокзал «Минск-Пассажирский» и систему покрытия арены для Белгосцирка, а также оснащала хоккейные стадионы к минскому чемпионату мира-2014.

Без перспектив?

В 2022‑м руководство Robert Bosch объявило, что прекращает поставки не только в Россию, но и в Беларусь. Позже немцы также потребовали от местных франчайзи демонтировать фирменные вывески и логотипы, грозя финансовыми претензиями.

Дочка Robert Bosсh, как одного из валообразующих производств недружественной страны, логично попала в белорусский черный список, запрещающий таким собственникам продажу местных активов.

Туда же вошли еще свыше 1,8 тыс. юрлиц. Но из первой долукашенковской волны-инвесторов Robert Bosсh, собственно, один из последних, который решил поставить точку в официальных коммуникациях с местными клиентами. Рынок Беларуси к настоящему времени уже покинули и Carl Zeiss, и Fielmann, и Commerzbank.

Официальных заявлений по уходу Robert Bosсh из Беларуси не прозвучало. Вряд ли они прозвучат. И вряд ли, если все же прозвучат, будут уместны отсылки к войне в Украине спустя четыре года.

Скорее, уход — это оценка экспертами компании перспектив белорусского рынка.

А они таковы, что места на нем для Robert Bosch и других западных бизнесов уже нет. Все — от стиральных машин до перфораторов — занято китайскими корпорациями. Везде происходит то же, что и, например, на автомобильном рынке.

Один из важнейших клиентов Robert Bosсh (как на конвейере, так по вторичке) Volkswagen Group почти двадцать лет был лидером по поставкам в Беларусь новых автомобилей. По итогам 2024 года VW выбыл даже из топ-10.

Из «западников» в прошлом году в нем (на 7‑м месте) оставался только Audi — еще один клиент Robert Bosсh. И очень большая вероятность, что и этого производителя по итогам уходящего года мы там больше не увидим.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com