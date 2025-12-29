Они этого заслужили 1 Александр Роднянский

29.12.2025, 12:25

2,652

Сегодня особенно ценны хорошие новости.

На фоне бесконечного потока сообщений о войнах, обстрелах и смертях особо ценны хорошие новости.

Матан Цангаукер и Илана Грицевски, выжившие в плену ХАМАСа, обручились в США.

Они были захвачены в кибуце Нир-Оз и оказались среди 254 заложников Хамаса после террористической атаки 7 октября.

Илана провела в плену 55 дней и была освобождена в рамках первой сделки в ноябре 2023 года. Матан провел в плену долгих 738 дней.

168 человек были освобождены живыми. Остальные погибли.

Большинство заложников ХАМАС держал в подземных туннелях, где нельзя было стоять в полный рост или двигаться свободно. Некоторые сидели в крошечных пространствах – меньше 2 м² – с низкими потолками и без естественного света.

Приходилось использовать импровизированные «ёмкости» вместо туалета. Не хватало воды и лекарств — многие заболевали, страдали от инфекций и проблем здоровья. Побои, издевательства, угрозы оружием были привычной частью их жизни. Как и сексуальное насилие в отношении некоторых заложников, как женщин, так и мужчин.

Матан Цангаукер и Илана Грицевски выжили. Они сохранили себя. И свою любовь. Сегодня утром они опубликовали фотографию помолвки.

Пусть будут счастливы. Они этого заслужили.

Александр Роднянский, Telegram

