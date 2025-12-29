NI: Зачем россияне накрывают свои танки в Украине морскими контейнерами? 4 29.12.2025, 12:31

3,798

Фото: Shutterstock / Eugene Symonenko

Фото «модернизированных» танков всплыли в соцсетях.

Российские войска в Украине начали использовать крайне необычный способ защиты танков от дронов: на бронемашины устанавливают обрезанные морские контейнеры. Видео с такими «модернизированными» танками появилось в соцсетях и вызвало бурную дискуссию о целесообразности подобного решения, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

По данным источников, речь может идти о танках Т-80БВМ, на которые сверху установлены крупные металлические конструкции, превращающие машину в так называемый «танк-черепаху». Предполагается, что контейнеры должны защитить экипаж от ударов дронов-камикадзе и переносных противотанковых средств.

Использование контейнеров объясняется их доступностью и минимальными затратами на доработку: готовая металлическая коробка добавляет лишь несколько тонн веса и не требует сложного производства. Подобные конструкции были замечены, предположительно, на востоке Украины, на территориях, находящихся под контролем России.

Однако военные эксперты сомневаются в эффективности такого «апгрейда». Стандартные морские контейнеры имеют стенки толщиной всего 1,5–2 мм и изготовлены из стали, не предназначенной для баллистической защиты. Они могут остановить осколки или стрелковое оружие, но вряд ли выдержат удар современного боеприпаса или дрона с кумулятивной частью.

Кроме того, контейнер резко ухудшает обзор для экипажа, фактически блокирует вращение башни и значительно увеличивает габариты танка, делая его более заметной целью. Для работы двигателя в конструкции, вероятно, приходится вырезать вентиляционные отверстия, которые сами по себе становятся уязвимыми точками.

Контейнеры стали очередным экспериментом после так называемых «клеток» из решеток, сеток, бревен и листового металла, которыми ранее пытались защитить российские танки. Эксперты отмечают, что все эти решения имеют серьезные ограничения и лишь подчеркивают, насколько остро на поле боя стоит проблема защиты бронетехники от дронов.

