Зеленский: США поддержат Украину, если Россия откажется от мира 6 29.12.2025, 12:41

1,710

Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Вашингтон готов дать Киеву реальные гарантии безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом заявил, что альтернативы миру нет, однако США готовы продолжать поддержку Украины, если Россия откажется от соглашения и продолжит войну, сообщает unian.net.

Президент Украины подчеркнул, что любые договоренности должны опираться на реальные гарантии безопасности. По договоренности с Вашингтоном, эти гарантии должны быть поддержаны Конгрессом США и парламентом Украины, а соглашения с европейскими партнерами — ратифицированы их национальными парламентами.

20-пунктный план завершения войны, по словам Зеленского, Украина считает необходимым закрепить на всеукраинском референдуме как самой сильной форме легитимации.

При этом он отметил, что проведение референдума или выборов возможно только при условии как минимум 60 дней полного прекращения огня и наличия надежной системы безопасности — на такие условия Россия пока не соглашается.

Также Зеленский обсудил с Трампом экономический пакет поддержки Украины.

По словам Зеленского, речь идет о присутствии американского бизнеса, специальных условиях для развития страны и возможном соглашении о свободной торговле.

Также президент отметил, что Украина близка к подписанию 20-пунктного плана завершения войны и рассчитывает на гарантии безопасности и участие европейских партнеров в коалиции желающих.

