Россия потеряла спутниковую группировку предупреждения 2 29.12.2025, 12:41

3,732

У «Тундры» выявились проблемы.

Только один из шести запущенных на орбиту российских спутников типа «Тундра» остается в рабочем состоянии, пишет эксперт по российскому ядерному оружию из Женевы Павел Подвиг. Спутники «Тундра» — это космическая часть российской системы предупреждения о ракетном нападении, сообщает «Агентство».

Подвиг основывает свои выводы на данных орбитальных наблюдений. Они указывают, что к концу 2025 года продолжает работать только запущенный в ноябре 2021 года аппарат «Космос-2552».

Аномалии наблюдаются и в работе последнего спутника. Примерно в ноябре «Космос-2552» должен был выполнить корректировку орбиты, чего не произошло. Впрочем, эксперт считает, что пока рано говорить о возможном прекращении работы аппарата.

Еще в марте этого года работали три спутника группировки. Кроме «Космоса-2552», в их числе были запущенный в сентябре 2019 года «Космос-2541» и отправленный на орбиту в ноябре 2022 года «Космос-2563». Оба вышли из строя — первый после корректировки орбиты в марте, второй — после корректировки орбиты в июле.

️Минимальный состав группировки спутников «Тундра» — четыре аппарата, писал в 2020 году ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Тогда на орбиту был выведен четвертый спутник системы. «Единая космическая система „Купол“ доведена до минимального штатного состава и позволяет отслеживать любые пуски баллистических ракет и ракет космического назначения с территории Соединенных Штатов», — говорил тогда источник агентства.

Спутники типа «Тундра» начали запускать в 2015 году, они должны были заменить устаревшие спутники системы обнаружения стартов баллистических ракет «Око-1». Последние аппараты «Око-1» были запущены в 2007—2008 годах, отработали сверх эксплуатационного срока и к середине 2010-х уже вышли из строя.

В 2014 году в Минобороны РФ сообщали, что к 2018 году система будет состоять из десяти спутников. В 2020 году занимавший тогда пост главкома ВКС Сергей Суровикин говорил, что полностью система будет развернута к 2024 году.

Бывший министр обороны Сергей Шойгу говорил, что создание Единой космической системы обнаружения пусков баллистических ракет — «одно из ключевых направлений развития сил и средств ядерного сдерживания»: «В результате мы сможем обнаруживать пуски различных видов баллистических ракет, в том числе старты опытных образцов из акватории Мирового океана и с территорий стран, проводящих испытания».

В 2019 году Владимир Путин рассказывал, что благодаря этой системе за три года Россия смогла отследить пуски более чем 150 баллистических ракет и ракет-носителей. «Нет необходимости подробно говорить о том, что от особенности эффективно решать в космосе задачи, связанные с обеспечением безопасности, напрямую зависит сохранение стратегической стабильности и военного дела», — подчеркивал тогда президент России.

️Потеря спутников обнаружения пусков для России не так критична, как, например, для США, подчеркивает Подвиг. У России есть наземные станции. В 2015 году источник «Коммерсанта» в Минобороны говорил, что космический эшелон позволяет обнаружить пуск вражеской ракеты на минуту раньше, чем это сделает наземная радиолокационная станция.

