Зеленский рассказал о содержании переговоров Трампа и Путина

Зеленский рассказал о содержании переговоров Трампа и Путина1
- 29.12.2025, 12:52
Они проговорили все 20 пунктов плана.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский визави Дональд Трамп обсудил с главой Кремля Владимиром Путиным 20-пунктный «мирный план».
Об этом он сказал в онлайн-обсуждении со СМИ во время возвращения в Европу, передает «Европейская правда».
У Зеленского спросили, рассказал ли Трамп ему содержание разговора с главой Кремля.
«Президент Трамп мне сказал, что он проговорил. Был долгий разговор с Путиным, он проговорил все 20 пунктов плана. Пункт за пунктом», – поделился он.
Украинский президент подчеркнул важность того, чтобы все были «в одном контексте» и чтобы Путин и Трамп «проговаривали именно этот документ, а не другие какие-то документы».
«Он сказал, на что Путин готов. Я об этом не хочу сейчас говорить. Я сказал президенту, что для нас очень важно, это не первый раз, когда Путин что-то говорит, а делает другие дела. Для нас важно, чтобы слова совпадали с действиями», – добавил Зеленский.