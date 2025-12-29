Пашинян сыграл на барабанах песню на свои стихи об Армении
- 29.12.2025, 12:58
Премьер страны выступил на правительственном корпоративе.
Армянский премьер-министр Никол Пашинян опубликовал в Telegram-канале видео, на котором играет на барабанах на правительственном корпоративе.
В посте политик отметил, что его стихотворение превратилось в песню об Армении. В тексте композиции говорится, что жизнь республики продлится вечно, что она — источник любви и оплот надежды граждан, которые хотят видеть ее счастливой с улыбкой и слезами на глазах.
Затем Пашинян опубликовал видео, как танцует со своими подчиненными на корпоративе.