Пашинян сыграл на барабанах песню на свои стихи об Армении 29.12.2025, 12:58

Никол Пашинян

Фото: news.am

Премьер страны выступил на правительственном корпоративе.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян опубликовал в Telegram-канале видео, на котором играет на барабанах на правительственном корпоративе.

В посте политик отметил, что его стихотворение превратилось в песню об Армении. В тексте композиции говорится, что жизнь республики продлится вечно, что она — источник любви и оплот надежды граждан, которые хотят видеть ее счастливой с улыбкой и слезами на глазах.

Затем Пашинян опубликовал видео, как танцует со своими подчиненными на корпоративе.

