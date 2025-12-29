закрыть
29 декабря 2025, понедельник, 13:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пашинян сыграл на барабанах песню на свои стихи об Армении

  • 29.12.2025, 12:58
Пашинян сыграл на барабанах песню на свои стихи об Армении
Никол Пашинян
Фото: news.am

Премьер страны выступил на правительственном корпоративе.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян опубликовал в Telegram-канале видео, на котором играет на барабанах на правительственном корпоративе.

В посте политик отметил, что его стихотворение превратилось в песню об Армении. В тексте композиции говорится, что жизнь республики продлится вечно, что она — источник любви и оплот надежды граждан, которые хотят видеть ее счастливой с улыбкой и слезами на глазах.

Затем Пашинян опубликовал видео, как танцует со своими подчиненными на корпоративе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин