29 декабря 2025, понедельник, 13:54
Нейробиолог объяснил, зачем нужны новогодние обещания

  • 29.12.2025, 13:26
Нейробиолог объяснил, зачем нужны новогодние обещания

Не стоит их недооценивать.

Многие считают новогодние обещания пустой формальностью, однако нейронаука говорит об обратном. По мнению специалистов, такие цели помогают задействовать одну из ключевых способностей человеческого мозга — умение размышлять о собственном мышлении и осознанно планировать будущее, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Новогодние обещания дают повод остановиться и задать себе важные вопросы — правильные ли цели мы преследуем и какими способами пытаемся их достичь. Мозг способен просчитывать различные сценарии и выбирать оптимальный путь, хотя и вынужден экономить ресурсы, используя когнитивные «ярлыки».

Один из таких механизмов — это способность разбить сложные задачи на более мелкие и управляемые. Именно поэтому эксперты советуют формулировать цели реалистично и не разочаровываться, если прогресс идет медленно. Большие задачи, такие как изучение иностранного языка, требуют времени и постепенного освоения.

Другой важный механизм — формирование определенного набора возможных действий, что помогает не теряться в бесконечном выборе. Однако в сложных ситуациях полезно сознательно выходить за рамки привычных решений и искать новые варианты — самостоятельно или с помощью наставников и друзей.

Нейробиологи также подчеркивают, что умение менять цели или вовремя отказываться от них — не слабость, а признак психологической гибкости. Исследования показывают, что люди, способные отказаться от неработающих планов, испытывают меньше стресса и в целом более довольны жизнью.

Таким образом, новогодние обещания — это не догма, а инструмент, который помогает планировать, адаптироваться и двигаться вперед, даже сталкиваясь с неудачами.

