Нейробиолог объяснил, зачем нужны новогодние обещания 29.12.2025, 13:26

Не стоит их недооценивать.

Многие считают новогодние обещания пустой формальностью, однако нейронаука говорит об обратном. По мнению специалистов, такие цели помогают задействовать одну из ключевых способностей человеческого мозга — умение размышлять о собственном мышлении и осознанно планировать будущее, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Новогодние обещания дают повод остановиться и задать себе важные вопросы — правильные ли цели мы преследуем и какими способами пытаемся их достичь. Мозг способен просчитывать различные сценарии и выбирать оптимальный путь, хотя и вынужден экономить ресурсы, используя когнитивные «ярлыки».

Один из таких механизмов — это способность разбить сложные задачи на более мелкие и управляемые. Именно поэтому эксперты советуют формулировать цели реалистично и не разочаровываться, если прогресс идет медленно. Большие задачи, такие как изучение иностранного языка, требуют времени и постепенного освоения.

Другой важный механизм — формирование определенного набора возможных действий, что помогает не теряться в бесконечном выборе. Однако в сложных ситуациях полезно сознательно выходить за рамки привычных решений и искать новые варианты — самостоятельно или с помощью наставников и друзей.

Нейробиологи также подчеркивают, что умение менять цели или вовремя отказываться от них — не слабость, а признак психологической гибкости. Исследования показывают, что люди, способные отказаться от неработающих планов, испытывают меньше стресса и в целом более довольны жизнью.

Таким образом, новогодние обещания — это не догма, а инструмент, который помогает планировать, адаптироваться и двигаться вперед, даже сталкиваясь с неудачами.

