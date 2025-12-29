На кого рассчитан этот бред?
- Оксана Коваленко
- 29.12.2025, 13:36
Украинцы уже чувствуют «помощь» России, сидя в темноте и холоде.
Трамп: «Россия собирается помогать. Россия хочет, чтобы Украина была успешной. Знаю, это звучит странно, но я объяснял президенту. Путин был очень щедрым [и хочет], чтобы Украина процветала, включая идею поставок энергоресурсов, электроэнергии в Украину по очень низким ценам». Много хороших результатов сегодняшнего телефонного общения с Путиным».
От этого просто тошнит. Россия собирается помочь. Да, мы чувствуем эту помощь, сидя в темноте и в холоде. И это «поставка энергоресурсов и электроэнергии в Украину по низким ценам». Как бы напомнить Трампу, что до атак России Украина сама производила много электричества и поставляла его в Европу? И как объяснить, что сидеть на этой энергетической игле России означает полностью потерять себя – посмотрите на Беларусь.
Реально, я не понимаю, на кого рассчитан этот бред?
Ну и мое любимое: «Я закончил войну, которая длилась 35 лет. Я закончил ее за день. Эта война (агрессия России против Украины) сложнее». От создателя «Я остановлю войну в Украине за 24 часа».
Оксана Коваленко, «Фейсбук»