Синоптики рассказали, какая погода ожидается на Новый год 29.12.2025, 13:45

Белорусов ждет долгожданный снег.

В Беларуси ожидаются снег и морозы на Новый год, говорится в прогнозе на 30 декабря — 1 января.

В ближайшие дни погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты и арктические воздушные массы, что принесет снег, метели и понижение температуры.

Во вторник, 30 декабря, атмосферные фронты, смещающиеся с севера Европы, обусловят снег и мокрый снег на большей части территории страны. Днем в отдельных районах возможна слабая метель. На дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит от -3 до -9 градусов, днем — от -1 до -7 градусов.

31 декабря влияние северных атмосферных фронтов сохранится. На большей части территории Беларуси прогнозируется снег, ночью и утром местами — метель. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -3 до -10 градусов, по северо-востоку ночью местами похолодает до -13 градусов.

1 января на погоду окажут влияние неустойчивые арктические воздушные массы. В дневные часы на западе страны ожидается прохождение фронтального раздела с территории Польши. На большей части территории пройдет кратковременный снег, днем в отдельных районах возможна метель. На дорогах — гололедица. Температура воздуха ночью составит от -9 до -16 градусов, днем — от -2 градусов на западе до -11 градусов на востоке страны.

