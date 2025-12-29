Трампа разлюбили даже правые популисты 2 29.12.2025, 13:52

2,710

Дональд Трамп

Самый высокий уровень антипатии зафиксирован в Канаде.

Президент США Дональд Трамп стал непопулярным в Европе — и даже среди сторонников правых популистских партий, которые близки ему по риторике. Об этом свидетельствуют данные опроса POLITICO, проведенного во Франции, Германии и Великобритании (перевод — сайт Charter97.org).

Среди общей аудитории отношение к Трампу преимущественно негативное. Во Франции и Германии около двух третей респондентов высказались о нем отрицательно. В Великобритании негативное мнение разделяют 55% опрошенных, в США — 50%. Самый высокий уровень антипатии зафиксирован в Канаде, где 72% участников опроса оценивают Трампа негативно.

Даже среди сторонников правых популистов — Национального объединения Марин Ле Пен во Франции и «Альтернативы для Германии» (AfD) — поддержки Трампа оказалось меньше ожидаемого. Во Франции негативно к нему относятся 38% избирателей Национального объединения, положительно — лишь 30%. В Германии сторонники AfD также разделились: 34% оценивают Трампа позитивно, 33% — негативно.

Опрос также показал, что сторонники правых популистов в Европе высоко ценят принцип «страна прежде всего» и считают, что Трамп воплощает его лучше, чем действующие лидеры Франции, Германии и Великобритании. При этом многие из них признают, что политика Трампа выгодна США, но наносит ущерб другим странам.

Несмотря на определенное уважение к его жесткому курсу, доверие к американскому президенту среди европейских правых остается ограниченным. Даже они воспринимают торговые тарифы США против Европы скорее как угрозу национальным экономикам, чем как проявление союзничества.

