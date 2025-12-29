В Беларуси нашли уникальную купюру в 100 тысяч рублей 1 29.12.2025, 14:10

В Лиде обнаружили редкий денежный брак.

Необычную банкноту принес на проверку коллекционер из Лиды. Купюра в 100 тысяч рублей образца 2000 года сразу насторожила: на ней оказалось два разных серийных номера. Экспертиза дала неожиданный ответ: деньги настоящие, а двойной номер является редким производственным браком, пишет Onlíner.

Коллекционер денежных знаков из Лиды обратился в местный межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз с нестандартным запросом. Мужчина хотел провести техническую экспертизу реквизитов документа перед тем, как официально включить новый экземпляр в свое собрание.

Объектом исследования стали фрагменты денежного билета Национального банка Республики Беларусь номиналом 100 000 белорусских рублей, образца 2000 года выпуска. Поводом для сомнения в подлинности и целостности банкноты послужил любопытный факт: на каждом из фрагментов был указан разный серийный номер.

Судебные эксперты провели необходимые исследования и установили следующие факты. Предоставленные фрагменты действительно ранее составляли единую банкноту, которая позднее была разорвана на части.

Ключевой вывод таков: различия в реквизитах — то есть наличие двух уникальных серийных номеров на одном денежном билете — не являются признаком подделки.

Это следствие отклонений от технологического процесса, допущенных на предприятии-изготовителе во время производства данной купюры. Таким образом, банкнота признана подлинной, но с редким производственным браком.

Как отмечают специалисты, подобные дефекты печати встречаются нечасто. Именно такие экземпляры с уникальными «ошибками» вызывают повышенный интерес в среде коллекционеров-бонистов и могут представлять особую ценность.

Этот случай также послужил поводом для напоминания от Государственного комитета судебных экспертиз: если у вас возникают сомнения в подлинности банкнот или иных документов, вы имеете право в частном порядке обратиться в ведомство для проведения соответствующей платной экспертизы.

