О таком «Мерседесе» вы еще не слышали

Фото: autoblog.com

Вездеход был создан специально для армии США.

Редкий вездеход-амфибия, созданный для армии США, неожиданно ушел с молотка за сумму, сопоставимую с ценой нового представительского седана Mercedes-Benz, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет о гусеничном амфибийном транспортере Hägglunds M973A1 SUSV 1989 года выпуска, который был выставлен на аукционе Bring a Trailer и продан за 113 111 долларов. Машина была построена шведской компанией Hägglunds по заказу армии США и представляет собой американскую версию знаменитого BV206. В частную собственность техника перешла лишь в 2024 году.

Фото: autoblog.com

Вездеход оснащен 3,0-литровым шестицилиндровым турбодизелем Mercedes-Benz OM603 мощностью около 136 лошадиных сил, работающим в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Силовая установка приводит в движение четыре резиновые гусеницы, позволяющие передвигаться по снегу, грязи, болотам и даже воде.

M973A1 рассчитан исключительно на бездорожье и перевозку грузов: его грузоподъемность составляет почти 2,3 тонны, а прицеп может выдерживать до 2,5 тонны. Максимальная скорость заявлена на уровне 80 км/ч, хотя на практике она значительно ниже.

Фото: autoblog.com

Пробег машины составляет около 5 тысяч километров, что неудивительно для столь специализированной техники. Несмотря на утилитарное назначение, в салоне есть отопитель, обновленная обивка и система пожаротушения. Этот редкий экземпляр стал примером того, как военная техника может превратиться в дорогую коллекционную игрушку.

