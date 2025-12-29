В Беларуси повысят подоходный налог 29.12.2025, 14:43

Но не для всех.

В Беларуси с 1 января 2026 года подоходный налог для некоторых групп населения повысят до 30%. Об этом сообщает Минфин. «Фактически уплата налога по новым ставкам начнется в 2027 году», — уточняет ведомство. «Зеркало» напоминает, что законопроект с правками в Налоговый кодекс ранее приняли «палаточники», а насчет его утверждения Александром Лукашенко официально не сообщалось.

Напомним, сейчас в Беларуси действует повышенный налог в 25% (вместо стандартных 13%) для тех, кто зарабатывает больше 220 тысяч рублей в год. Сбор берут с суммы превышения. Речь о доходах от дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам.

С 1 января 2026 года максимальную сумму доходов, которые подпадают под налог по ставке 13%, увеличат с 220 000 до 350 000 рублей, сообщает Минфин. Если сумма будет больше 350 тысяч, но меньше 600 тысяч, то сбор составит 25%. Его будут брать с того, что больше 350 тысяч.

При этом с доходов, которые превышают 600 000 рублей, станут взимать сбор по ставке 30%.

«Дивиденды — без изменений по уровню ставок: до 350 000 рублей — 13%, свыше 350 000 рублей — 25%, — уточняют в Минфине.

Что еще изменится

В Минфине рассказали, что считается доходом для повышенной ставки. «Расширена база для расчета: теперь учитываются не только зарплаты, но и доходы от продажи долей в компаниях, проценты по займам, доход от аренды, вознаграждения членов наблюдательных советов, доходы адвокатов и нотариусов», — сообщили в ведомстве.

В расчеты не включают доходы от продажи недвижимости, авто, ценных бумаг, а также компенсацию по Трудовому кодексу, матпомощь на лечение и выплаты при ЧС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com