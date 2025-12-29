Reuters: Противостояние Польши и России может встряхнуть Европу
- 29.12.2025, 14:45
ЕС готов объединиться перед лицом общей угрозы.
В апреле 2026 года польские ВВС перехватили российский истребитель Су-24, нарушивший воздушное пространство страны. Инцидент стал шоком для европейских правительств и Кремля, но эксперты отмечают, что предупреждения Варшавы о российских нарушениях игнорировались, а решительный ответ Польши был ожидаем, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
Польский премьер Дональд Туск заявил, что 15 попыток связаться с российскими пилотами остались без ответа в течение 10 минут, что вынудило принять решение о перехвате.
События вызвали обсуждения в ЕС. Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил создание фонда в 200 миллиардов евро для ускоренной военной подготовки Европы, половина средств пойдет на инфраструктуру для быстрого перемещения войск и техники, другая — на разработку новых систем, включая «cтены дронов» в странах Балтии, Польше, Венгрии и Словакии. Германия готова выделить около 50 миллиардов евро, остальное привлечет ЕС и НАТО.
Политика внутри Европы будет сложной: часть стран выступает за «спокойствие», другие требуют полной солидарности с Варшавой. Критики в Европарламенте считают, что Польша превысила полномочия и не доказала мгновенной угрозы, однако Варшава отмечает, что самолеты летели к стратегической базе и несколько раз фиксировались нарушения воздушного пространства.
Президент США Дональд Трамп выразил поддержку Польше, отметив необходимость урегулирования конфликта на Украине и предложив усилить роль Германии в НАТО.
Эксперты считают, что Россия вряд ли способна на полномасштабное наступление в Европе, однако случай показывает готовность ЕС к объединению перед общей угрозой.