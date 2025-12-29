Гвинейский нападающий «Нафтана» попал в серьезное ДТП 2 29.12.2025, 15:31

1,936

Ямусса Камара

Он в критическом состоянии.

27 декабря футболист «Нафтана» Ямусса Камара попал в серьезное ДТП в столице Гвинеи Конакри, находясь в отпуске на родине, пишет Bel.Football.

По информации издания, перед машиной Камара появился черный кот, после чего игрок не справился с управлением, автомобиль перевернулся.

У Камара — многочисленные травмы обеих ног, а также кровоизлияние в мозг с нарушениями распознавания. В настоящее время он госпитализирован в Конакри.

Его состояние критическое, и необходима срочная медицинская эвакуация, говорится в сообщении.

25‑летний Камара — гвинейский футболист, который уже около пяти лет живет и выступает в Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com