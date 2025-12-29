закрыть
29 декабря 2025, понедельник, 16:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Гвинейский нападающий «Нафтана» попал в серьезное ДТП

2
  • 29.12.2025, 15:31
  • 1,936
Гвинейский нападающий «Нафтана» попал в серьезное ДТП
Ямусса Камара

Он в критическом состоянии.

27 декабря футболист «Нафтана» Ямусса Камара попал в серьезное ДТП в столице Гвинеи Конакри, находясь в отпуске на родине, пишет Bel.Football.

По информации издания, перед машиной Камара появился черный кот, после чего игрок не справился с управлением, автомобиль перевернулся.

У Камара — многочисленные травмы обеих ног, а также кровоизлияние в мозг с нарушениями распознавания. В настоящее время он госпитализирован в Конакри.

Его состояние критическое, и необходима срочная медицинская эвакуация, говорится в сообщении.

25‑летний Камара — гвинейский футболист, который уже около пяти лет живет и выступает в Беларуси.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин