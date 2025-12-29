Гвинейский нападающий «Нафтана» попал в серьезное ДТП

Гвинейский нападающий «Нафтана» попал в серьезное ДТП2
- 29.12.2025, 15:31
Он в критическом состоянии.
27 декабря футболист «Нафтана» Ямусса Камара попал в серьезное ДТП в столице Гвинеи Конакри, находясь в отпуске на родине, пишет Bel.Football.
По информации издания, перед машиной Камара появился черный кот, после чего игрок не справился с управлением, автомобиль перевернулся.
У Камара — многочисленные травмы обеих ног, а также кровоизлияние в мозг с нарушениями распознавания. В настоящее время он госпитализирован в Конакри.
Его состояние критическое, и необходима срочная медицинская эвакуация, говорится в сообщении.
25‑летний Камара — гвинейский футболист, который уже около пяти лет живет и выступает в Беларуси.